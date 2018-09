Am vergangenen Wochenende fand ein Schweizer Super League Match zwischen den beiden Fußballmannschaften Young Boys Bern und dem FC Basel statt. Überschattet wurde das Spiel jedoch von einer Protestaktion, die sogar zu einer Spielunterbrechung in der 16. Minute führte.

Fans beider Klubs warfen Tennisbälle und sogar PlayStation 4-Controller auf den Platz und spannten ein Banner mit der Aufschrift "Pause genehmigt von Ostkurve Bern" sowie ein riesiges Banner mit dem Symbol für den Pausenknopf über die Tribüne. Das Bild erstreckte sich über 15 Reihen im unteren Bereich der Arena und stand unter dem Motto "eSport dr Stegger zieh" ("eSport den Stecker ziehen").

Die Controller sollen Berichten zufolge außerdem mit den Worten "F****ESPORTS" und anderen Obszönitäten beschriftet worden sein.

Young Boys ultras threw tennis balls and PS4 controllers on the pitch during game against Basel to protest eSports pic.twitter.com/N402uKyjLt