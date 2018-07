Esports - Buch namens Play: Das Leben als Pro-Gamer veröffentlicht

Kürzlich ist ein neues Buch erschienen, das sich mit der Esports-Szene auseinandersetzt. In ''Play: Das Leben als Pro-Gamer" erhalten die Leser umfangreiche Einsicht in das Phänomen Esports und was es bedeutet, ein Pro-Gamer zu sein.

Wie ist das Leben eigentlich so als Profispieler in der Esports-Szene? Mit dieser Frage setzt sich das aktuelle Buch auseinander, das jetzt vom Carlsen Verlag veröffentlicht wurde. In "Play: Das Leben als Pro-Gamer" berichten viele Spieler über ihre Erfahrungen als Profispieler.

PUBG Global Invitational 2018, jetzt live ansehen!

Buch beleuchtet Leben als Pro-Gamer

Dabei soll das Buch eine hohe Bandbreite an Hintergrundinformationen bereitstellen. Wenn ihr also schon immer mal einen tieferen Blick in diese Gaming-Szene riskieren wolltet, dann könnte das Buch für euch genau das Richtige sein. Der Teaser-Text gibt folgende Inschrift preis:

"Sie treten vor zehntausenden Zuschauern in ausverkauften Hallen auf und Millionen Fans verfolgen ihre Spiele weltweit über das Internet. Bei Turnieren kämpfen sie um siebenstellige Preisgelder. Sie haben ihr Hobby zum Beruf gemacht und leben ihren Traum: Pro-Gamer. Doch wie verläuft der Weg vom heimischen PC zu einem Profi-Team und wie sieht das Leben eines Pro-Gamers tatsächlich aus?"

Das Taschenbuch soll sich demnach mit den Anfängen einer aufstrebenden Pro-Gamer-Szene befassen, einen Blick in die aktuellen Geschehnisse ermöglichen und den Leser dabei in vielerlei Hinsicht aufklären, was sämtliche Entwicklungsstadien eines Individuums betrifft. Und natürlich darf ein Blick in die Zukunft nicht fehlen! Auf rund 176 Seiten könnt ihr euch nun diesbezüglich schlau lesen.

Hier Play günstig kaufen!*

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.*