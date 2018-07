ESL One - Sommermärchen: BIG steht im großen Finale!

Das deutsche Sommermärchen geht weiter! Das deutsche Team BIG schaffte in einer anfangs nervenzerreißenden Partie den Einzug in das große Finale. Dort steht man nun dem wohl besten Spieler der Welt gegenüber.

Wird der Traum deutscher Fans endlich in Erfüllung gehen? Das deutsche CS:GO-Team BIG ist sensationell in das große Finale der ESL One Cologne 2018 eingezogen!

Man muss sich nur vorstellen, wie unerwartet diese Siegessträhne eigentlich ist. Bereits die Einladung des Teams sorgte für Kritik, denn wirklich beweisen konnte es sich noch nie. In der Gruppenphase folgte jedoch bereits die erste Überraschung, der Sieg gegenüber Renegades und mibr ermöglichte trotz der Niederlage gegen fnatic den Einzug ins Viertelfinale.

Die große Überraschung

Das Halbfinalspiel gegen das Spitzenteam FaZe startete bereits fulminant: Auf Dust 2, dem wenig überraschenden Pick von BIG, konnten beide Mannschaften jeweils gerade einmal vier Runden als Terroristen sichern. In der anschließenden Overtime setzte sich allerdings dennoch FaZe durch und gewann die Map 19:17.

Wirklich viel Hoffnung hatten die meisten Fans im Anschluss nicht mehr, denn die zweite Karte Train gilt als eine der besten von FaZe. Eine überraschend solide T-Seite inklusive eines völlig verrückten B-Bombenholds mit Doppel-Molotov-Eliminierung sowie eine starke CT-Hälfte ermöglichten jedoch den Ausgleich: 16 zu 13 für BIG!

BIG überrollt FaZe auf Inferno

Das dritte und alles entscheidende Inferno versprach anfangs eine nervenzerreißende Partie, denn immerhin dürfte die Karte mittlerweile genau dafür bekannt sein. Trotz dessen überrollte BIG auf der ersten Hälfte als Antiterroristen seine Kontrahenten regelrecht: Satte 12 Runden staubten die Deutschen ab!

FaZe konnte gegen den großartig durchgeplanten Einsatz von Granaten und die extrem taktische Spielweise BIGs keine Lösung finden und sah durchgehend planlos aus. Dies änderte sich auch nicht in der zweiten Hälfte, in der BIG auch als Terroristen enorme Stärke bewies. Vier Runden reichten aus und das Spiel war entschieden: 16:6 für BIG, das deutsche Team steht im Finale!

Die Chance auf die Trophäe

Auch wenn schon jetzt Counter-Strike-Geschichte geschrieben wurde, ist es für BIG noch lange nicht getan. Heute Abend stehen sie dem russisch-ukrainischen Team Natus Vincere gegenüber, die gestern den aktuellen Weltranglistenersten Astralis eliminieren konnten. Dafür sorgte nicht nur s1mple, der aktuell als bester Spieler der Welt gilt, sondern auch der Rest des Teams. Besonders Ingame-Leader Zeus stach überraschend hervor und konnte zum ersten Mal in langer Zeit eine 30-Bomb droppen.

Das große Finale zwischen Natus Vincere und BIG beginnt heute Abend um 16:00 Uhr!