ESL One - Sensation: BIG schafft es ins Viertelfinale der Cologne 2018

Das deutsche CS:GO-Team BIG hat es in das Viertelfinale der ESL One Cologne 2018 geschafft. In einer nervenzerreißenden Partie besiegte die Mannschaft den Vorjahressieger mibr.

Ein Traum geht für viele Fans in Erfüllung: Die CS:GO-Mannschaft des deutschen Esport-Teams BIG hat es in das Viertelfinale der ESL One Cologne 2018 geschafft. Damit steht in der Lanxess-Arena erstmals ein deutschsprachiges Team in den Playoffs.

BIG konnte dabei das brasilianische Team mibr besiegen, dem Vorjahressieger. Es ist gleichzeitig auch das erste Mal, dass mibr nicht den Schritt aus der Gruppenphase schaffte.

Ein Patt zum Start

Das Match wurde direkt durch einen vielversprechenden Sieg von BIG auf Cache eröffnet: Auf der CT-Seite schnappte sich die Mannschaft solide 10 Runden, auf der T-Seite direkt sehr gute 6 Runden. mibr konnte als CT nur vier Runden gewinnen, am Ende stand es 16:9 für BIG.

Weiter ging es mit Overpass: BIG hatte auf der CT-Seite deutliche Probleme, am Ende standen gerade einmal 8 Runden auf dem Zähler. Die T-Seite lief noch enttäuschender, nur eine einzige Runde konnte gewonnen werden, während mibr ganze 9 in ihrer CT-Hälfte schaffte - 16:9 für mibr.

CS:GO Panorama-Update ist da: Neues UI und Design

Nervenkitzel zum Schluss

Deutlich spannender wurde es dann auf der dritten und letzten Karte, Inferno: BIG startete auf der T-Seite und legte gut los, acht Runden konnte das Team sammeln. Allerdings währte die Freude nicht lange, mibr gewann ebenfalls acht Runden, es ging in die Overtime.

In dieser konnten sowohl BIG als auch mibr drei Runden gewinnen, es ging somit in eine zweite Overtime. Hier schaffte es die deutsche Hoffnung dann, vier Runden abzustauben - und sicherte sich somit den Einzug in das Viertelfinale.

Halbfinale als neues Ziel

Jetzt hoffen die mehr als 15.000 Fans in der Kölner Lanxess-Arena, dass es BIG vielleicht sogar in das Halbfinale schafft. Ob sie es schaffen, werden wir heute herausfinden - hier ist der Spielplan:

15:00 Uhr: Natus Vincere versus Fnatic (Best of 3)

18:30 Uhr: G2 versus BIG (Best of 3)

BIG besteht aus den vier deutschen Spielern Johannes 'nex' Maget, Tizian 'tiziaN' Feldbusch, Fatih 'gob b' Dayik, Johannes 'tabseN' Wodarz und dem britischen Neuzugang Owen 'smooya' Butterfield. Die Organisation wurde im Januar 2017 von ehemaligen Mousesports- und NRG-Veteranen gegründet. Sie genießt unter deutschen Fans allerdings schon jetzt Kultstatus.