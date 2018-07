ESL One - BIG besiegt G2, ist nun im Halbfinale

Die zweite Karte, Dust 2, war eine einzige Schmach für die Franzosen. Das Team wurde regelrecht überrollt, in der ersten Hälfte als Antiterroristen gewann BIG satte 14 Runden. Für G2 war danach nichts mehr zu holen, das Spiel endete in einem dominanten 16:1.

Deutlich aufregender war das Spiel zwischen BIG und G2, denn immerhin spielte erstmals ein deutsches Team in den Playoffs eines großen deutschen Stadionevents. Die erste Karte (Cache) war eine einzige Zitterpartie, beide Mannschaften konnten zunächst jeweils 8 Runden als CT und 7 Runden als T gewinnen. In der darauffolgenden Overtime sicherte sich BIG den Sieg, das Spiel endete 19:17.

Im ersten Match des Tages konnte das russisch-ukrainische Mixteam Natus Vincere die Schweden von Fnatic in zwei vergleichsweise knappen Spielen besiegen. Overpass endete nach einer dominanten ersten Hälfte von Natus Vincere und einer Aufholjagd durch Fnatic für Spannung, endete dann aber bereits in einem 16:12 für NaVi. Das zweite Match auf Train entschied NaVi nach einer sehr guten CT-Seite und einer soliden T-Seite mit 16:10 für sich.

2:0, 2:0! Das Viertelfinale der ESL One Cologne 2018 ist geendet und ließ die Nerven deutscher Fans regelrecht zerbrechen. Die deutsche Mannschaft BIG konnte das französische G2-Team besiegen und ist nun im Halbfinale!

