The Elder Scrolls III: Morrowind - Remake sehr unwahrscheinlich, sagt Bethesda

Bethesda wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Remake zu The Elder Scrolls 3: Morrowind entwickeln. Man wolle die Spiele lieber in ihrem originalen Zustand belassen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.

Auch wenn The Elder Scrolls 5: Skyrim noch immer omnipräsent ist, wünschen sich viele langjährige Fans eine Rückkehr zu alten Teilen. Besonders häufig gefragt: Ein Remake zu The Elder Scrolls 3: Morrowind.

Todd Howard, Game Director und Executive Producer bei Bethesda, hält davon allerdings nichts. Stattdessen bevorzuge er die Veröffentlichung des Originals über eine rückwärtskompatible Plattform:

Ich bin glücklich, dass man Morrowind auf der Xbox One spielen kann, weil es rückwärtskompatibel ist. Ich bin sehr glücklich, dass Microsoft, Sony und Nintendo es den Leuten vereinfachen, alte Games so zu spielen, wie sie früher gespielt wurden. Um ehrlich zu sein, ich bevorzuge das über Remasters. Ich möchte lieber, dass man Morrowind so spielt wie es immer war...Ich denke, das Alter ist ein Teil seiner Identität.