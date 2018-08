Dragon Ball FighterZ - Cooler als neuer Kämpfer bestätigt

Dragon Ball FighterZ wird nach Goku und Vegeta einen weiteren Kämpfer erhalten. Der gefürchtete Cooler aus den Filmen zu Dragon Ball Z wird in Zukunft den Ring aufmischen!

Nach Basis-Goku und Basis-Vegeta folgt ein weiterer Kämpfer, auf den sicherlich schon viele gewartet haben. Cooler tritt der Riege in Dragon Ball FighterZ bei.

Dragon Ball FighterZ Ursprüngliche Versionen von Vegeta und Goku plus Switch-Beta geplant

Cooler bestätigt

Falls euch der Name Cooler nichts sagt: Es handelt sich hierbei um den Bruder von Freezer, gegen den Goku und seine Freunde einst auf Namek angetreten sind. Cooler ist wiederum der Bösewicht, der in Dragon Ball Z: Cooler's Revenge und Dragon Ball Z: The Return of Cooler zu sehen war und wie der Titel schon vermuten lässt, war dieser wenig begeistert von der Niederlage seines kleinen Bruders.

Cooler wird irgendwann nach dem Release von Basis-Vegeta und Basis-Goku am 8. August 2018 veröffentlicht. Wann das genau sein wird, verriet Bandai Namco bisher noch nicht. Dragon Ball FighterZ ist bereits für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Einen kleinen Ersteindruck erhaltet ihr unten im Video.

Abseits neuer Kämpfer hat Bandai Namco kürzlich über die Dragon Ball Fighterz-Version für die Nintendo Switch gesprochen. Hier wird es ein paar exklusive Features geben. Alle Infos dazu hier:

Dragon Ball FighterZ Neue Multiplayer-Features für die Nintendo Switch geplant