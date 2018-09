Dragon Ball FighterZ - Android 17 aus Dragon Ball Super wird der nächste DLC-Kämpfer

Android 17 wird der neue Star am Kämpferhimmel von Dragon Ball FighterZ. Die Figur aus Dragon Ball Super schafft es in naher Zukunft in den 2D-Kampfprügler von Bandai Namco.

Das Universum von Dragon Ball ist groß und so auch die potenzielle Auswahl der Charaktere, die Bandai Namco in Dragon Ball FighterZ als Kämpfer integrieren könnte. Jüngst gab es die Basis-Versionen von Son-Goku und Vegeta zu sehen, die den Weg ins Spiel fanden. Und nun schafft es ein alter Bekannter aufs digitale Schlachtfeld.

Android 17 aus Dragon Ball Super

Die japanische V-Jump hat jetzt offiziell bestätigt, dass Android 17 der neue Kämpfer wird. Der Charakter wird über ein kostenpflichtiges Dowload-Paket angeboten. Android 17 wird wie alle neuen DLC-Kämpfer rund 5 Euro kosten zum Release, der Ende September erfolgen soll. Bei seinem Look handelt es sich um den Android 17 aus Dragon Ball Super. Es ist also nicht der Android 17, der an der Seite von Android 18 in Dragon Ball Z gekämpft hat. Seine Fähigkeiten umfassen:

Barrier Explosion

End Game

Super Electric Strike (Meteorangriff)

Abseits von Android 17 erscheint wohl zeitgleich ein kostenloses Update. Alle Spieler sollen vollkommen kostenfrei Zugriff auf die neue Stage ''Space Arena'' erhalten. Dieses Update wird für alle gängigen Versionen veröffentlcht, nur Spieler auf der Nintendo Switch sind erst einmal außen vor. Falls ihr Dragon Ball FighterZ ausprobieren möchtet, dann könnt ihr das Spiel für die PlayStatoin 4, Xbox One, Nintendo Switch oder den PC erwerben. Für die Nintendo Switch erscheint das Spiel bereits in wenigen Tagen am 28. September 2018. Ihr könnt es aber schon jetzt bestellen:

Dragon Ball FighterZ kaufen

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.