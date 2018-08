DOOM Eternal - 30 FPS auf der Nintendo Switch, doch soll Erfahrung nicht schaden

DOOM Eternal soll auf der Nintendo Switch mit festen 30 Frames in der Sekunde über den Bildschirm flimmern. Auf allen anderen Plattformen werden feste 60 FPS angestrebt, so id Software.

DOOM Eternal wird ähnlich wie der Vorgänger DOOM auf der Nintendo Switch mit 30 FPS laufen. Der ausführende Produzent von DOOM Eternal, Marty Stratton, hat dies kürzlich gegenüber den Kollegen von Eurogamer bestätigt.

Im Umkehrschluss heißt das auch, dass DOOM Eternal nicht auf 60 FPS läuft, wie es sich einige womöglich gewünscht hätten. Doch laut Stratton sei dies kein Einbruch in der Spielerfahrung:

"Wir laufen nicht mit 60 auf der Switch. [...] DOOM 2016 lief auch nicht mit 60 auf der Switch, es lief auf 30, und es fiel der Erfahrung nicht zum Opfer."

Doch ähnlich wie bei DOOM soll der Nachfolger auf allen anderen Plattformen mit stabilen 60 FPS funktionieren. Das sei stets das Ziel gewesen und er ist zuversichtlich, dass sie es erreichen werden.

Panic Button portiert

An der Switch-Umsetzung ist übrigens abermals Panic Button beteiligt, die bereits mit dem ersten Doom-Ableger auf der Switch einen guten Job bei der Portierung machten. Laut Stratton soll der die Arbeit der Kollegen hier von Anfang an eine Portierung von "First Class" werden. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend!

Noch gibt es kein offizielles Release-Datum, aber ihr könnt gerne vorab in unsere Switch-Review zu DOOM reinlesen. Womöglich erhaltet ihr so einen besseren Eindruck, um zu beurteilen, ob der zweite Teil etwas für euch wird:

