Disney - Zum Drehstart: So sieht Mulan in der Live-Action-Verfilmung aus

Die nächste Live-Action-Verfilmung aus dem Hause Disney entführt uns nach langer Zeit endlich wieder ins ferne Asien. Passend zum Start der Dreharbeiten von Mulan gibt es ein erstes Bild der kriegerischen Dame zu bewundern. Gleichzeitig blicken Fans kritisch auf diverse Entscheidungen der Filmemacher.

Im Jahre 1998 faszinierte Disney mit einer liebevollen Geschichte, in der sich Hauptprotagonistin Mulan als Mann verkleidet, um für ihren Vater in die Schlacht gegen die Mongolen zu ziehen. Exakt 30 Jahre, nachdem das Original in die Kinos gekommen ist, feiert Regisseurin Niki Caro den offiziellen Drehstart der Live-Action-Verfilmung mit einem ersten Blick auf die neue Mulan.

Bleiben wichtige Charaktere des Originals aus?

Schauspielerin Liu Yifei hatte sich nach einer einjährigen Casting-Phase gegen diverse Konkurrentinnen durchgesetzt. Während die optische Darbietung Kritiker und Fans gleichermaßen zufriedenstellt, stehen viele dem aktuellen Fahrplan der Verfilmung noch ziemlich skeptisch gegenüber. Im Vorfeld war bereits durchgesickert, dass der Film nicht nur auf Gesangseinlagen verzichten wird, sondern das angeblich auch elementare Charaktere des Originals, wie der feurige Drache Mushu, aus der Verfilmung herausgestrichen werden. Inwiefern sich die Live-Action-Verfilmung da noch an die Storyline des Originals halten kann, bleibt daher abzuwarten. Mehr erfahren wir spätestens im März 2020, wenn Mulan in den deutschen Kinos anläuft.