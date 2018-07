Discord - Server offline, Probleme mit Anmelden und Verbinden

Wer derzeit Discord erreichen und nutzen will, muss mit Problemen rechnen. Die Discord-Server sind down und der gesamte Service somit offline. Eine Verbindung zum Discord-Server ist derzeit nicht möglich, Anmelden und Verbinden eingeschränkt.

Ein massiver Serverausfall plagt Client und Server von Discord. Eine Verbindung zu den offiziellen Discord-Servern ist nicht möglich, wodurch Anmelden und Verbinden aktuell nicht funktioniert.

Wer die offizielle Discord-Website aufrufen will, bekommt folgende Fehlermeldung angezeigt: „We are investigating some connection and site loading issues. The team is online and investigating, we will update when we know more..“. Discord ist offiziell down, es handelt sich um einen Großausfall.

Discord offline und ohne Verbindung

Möchte man sich über den Discord-Client anmelden, wird lange zum Einloggen benötigen. Das Discord-Logo rotiert durchgehend, zeigt aber keinen Fortschritt. Das sind gerade die häufigsten Probleme mit Discord:

Server Verbindung (62%)

Einloggen (31%)

Seite (6%)

Immerhin ist bekannt, dass die Discord-Betreiber bereits an einer Lösung arbeiten.