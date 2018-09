Diablo III: Eternal Collection - Switch-Version erscheint im November 2018

Diesen Sommer wurde eine Umsetzung der Diablo III: Eternal Collection für Nintendo Switch angekündigt. Jetzt ist auch der genaue Releasetermin bekannt gegeben worden.

Nach etlichem Anteasen kündigten Nintendo und Blizzard offiziell an, dass die Diablo III: Eternal Collection auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Den exakten Releasetermin hat man jedoch nicht mitgeteilt - bis jetzt. Denn ab dem 2. November 2018 wird die Diablo III: Eternal Collection als Retail-Version und digital im eShop für Nintendo Switch erhältlich sein. Die Switch-Fassung ist inhaltsgleich mit den Versionen für die restlichen Plattformen und läuft mit einer Auflösung von 960p im Dock und 720p im Handheld-Betrieb bei 60 Frames pro Sekunde. Außerdem wird es exklusiv an The Legend of Zelda angelehnte Items und Skins geben.

Diablo III: Eternal Collection Retail-Version für Switch benötigt keinen weiteren Download