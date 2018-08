Diablo III: Eternal Collection - Retail-Version für Switch benötigt keinen weiteren Download

Viele Spiele für Nintendo Switch kosten euch auch als Retail-Version Speicherplatz auf eurer Festplatte oder eurer SD-Karte. Nicht so die Diablo III: Eternal Collection, das geht aus einem Video hervor.

Blizzards Rollenspiel Diablo III wird als Eternal Collection auch für Nintendo Switch erscheinen, das kündigte man vergangene Woche an. Im Gegensatz zu manch anderer Umsetzung eines AAA-Titels für die Hybrid-Konsole, müssen sich Käufer der Retail-Version keine Gedanken um System- oder SD-Speicher machen. Auf der Cartridge wird das komplette Spiel zu finden sein, sodass ihr keine zusätzlichen Downloads vornehmen müsst. Das berichten die Kollegen von Gaming Boulevard. Diablo III: Eternal Collection soll gegen Ende 2018 für Switch erscheinen und enthält sämtlichen bis dato veröffentlichten Content, plus ein paar an Nintendo-Charaktere angelehnte Skins.