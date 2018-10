Diablo III: Eternal Collection - Frisches Gameplay aus der Switch-Version

Anfang November erwartet euch mit der Diablo III: Eternal Collection höllische Action auf der Nintendo Switch. Auf der EGX 2018 in Großbritannien war das Action-Rollenspiel ebenfalls vertreten. Nintendo hat jetzt das komplette Panel mit frischem Gameplay veröffentlicht.

Am 02. November dürfen sich Spieler auf der Nintendo Switch mit der Diablo III: Eternal Collection über ein absolutes Highlight freuen. Das umfangreiche Hauptspiel samt der Erweiterungen Reaper of Souls, sowie Rise of the Necromancer werden auch auf der Nintendo-Konsole für zahllose Stunden Spaß sorgen, vor allem im Koop-Modus.

Blizzard hält für die Switch-Umsetzung einige ganz besondere Schmankerl bereit, die die Welt von Diablo mit The Legend of Zelda verbinden. So dürft ihr euch neben einem Huhn als Tiergefährten und einem Triforce-Porträtrahmen vor allem über ein exklusives Transmogrifikationsset freuen, mit dem ihr als Ganondorf Jagd auf Azmodan und Diablo macht.

Diablo III: Eternal Collection Switch-Version erscheint im November 2018



Die Umsetzung für Nintendos Hybridkonsole ist inhaltsgleich mit den anderen Versionen und wird eine Auflösung von 960p im Dock und 720p im Handheld-Betrieb bei 60 Bildern pro Sekunde bieten. Ihr könnt Diablo III über einen geteilten Bildschirm, mit bis zu vier Nintendo Switch-Konsolen im lokalen Mehrspielermodus oder im Online-Koopmodus erleben.

Auf der EGX 2018 in Großbritannien zeigte Nintendo ein umfangreiches Panel zum Action-Rollenspiel, welches über 20 Minuten frisches Gameplay aus dem Koop-Modus zeigt.