Diablo 4 - Mehrere neue Projekte geplant, sagt Blizzard

Blizzard arbeitet nach eigenen Angaben bereits an mehreren verschiedenen Diablo-Projekten. Einige von ihnen sollen noch in diesem Jahr erstmals gezeigt werden.

Noch ist unklar, was genau Blizzard da plant, doch die Gerüchteküche brodelt schon: In einem neuen Video gab der Entwickler bekannt, an mehreren verschiedenen Diablo-Projekten zu arbeiten.

Man sei derzeit noch nicht in der Lage, über die verschiedenen Projekte zu reden. Einige bräuchten noch eine ganze Weile, bis sie fertiggestellt sind, andere wiederum scheinen bereits weit fortgeschritten zu sein.

Viele verschiedene Diablo-Gerüchte

Bereits seit längerem wird vermutet, dass Diablo 4 in Entwicklung sein muss. Grund dafür ist eine Stellenanzeige, in der explizit Mitarbeiter für ein "unangekündigtes Diablo-Projekt" gesucht werden.

Zudem wird über ein HD-Remastered des Fan-Lieblings Diablo 2 spekuliert, das damit in die Fußstapfen von Starcraft Remastered treten würde. Zu guter Letzt wird vermutet, dass Diablo 3 für die Nintendo Switch erscheinen könne.

Blizzard will einige der Projekte noch in diesem Jahr enthüllen, möglicherweise auf der diesjährigen Blizzcon.