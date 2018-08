Diablo 3 - Erscheint noch 2018 für Nintendo Switch, Zelda-Crossover geplant

Ein Traum für viele Blizzard-Jünger wird wahr - Diablo 3 wird ganz offensichtlich noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen! Ein Leak hat schon vor der offiziellen Ankündigung alle wichtigen Details enthüllt.

Bereits vor einiger Zeit machte das Gerücht die Runde, ob Blizzard nicht derzeit an einer Umsetzung von Diablo 3 für die Nintendo Switch arbeiten könnte. Und diese Gerüchte scheinen sich jetzt zu bestätigen, denn der Titel soll tatsächlich für die Nintendo-Konsole erscheinen. Blizzard selbst hatte dies zwar vor einiger Zeit dementiert, aber die Zeichen sind eindeutig:

Die Ankündigung wurde nicht offiziell von Blizzard getätigt. Die Geschichte ist viel kurioser und wir können wohl von einem Leak sprechen. Die bekannte Webseite Forbes hat Diablo 3 in einem Artikel ganz offiziell bestätigt, doch die entsprechende Seite musste wohl kurze Zeit später wieder offline genommen werden, weshalb die Seite nun ins Leere führt.

Natürlich entgeht den findigen Usern auf Reddit nichts und so konnte die Ankündigung mit allen Daten gesichert werden. Nachfolgend haben wir euch die wichtigsten Details übersetzt. Einigen Kollegen zufolge fand vor wenigen Tagen ein Event statt, auf dem die Switch-Version erstmals vorgestellt wurde. Die offizielle Enthüllung soll heute erfolgen.

Diablo 3 für Nintendo Switch

Die Nintendo Switch-Version von Diablo 3 soll neben dem originalen Spiel auch die Erweiterung Reaper of Souls enthalten. Außerdem liegt das Necromancer-Pack bei und selbstredend befindet es sich auf dem aktuellesten Stand der Update-Dinge.

Als besonderes Schmankerl erhalten die Spieler noch eine Rüstung obendrauf, mit der sie aussehen wie der Bösewicht Ganondorf aus der Reihe von The Legend of Zelda.

Die Modi sollen einen lokalen Vier-Spieler-Koop erlauben, an einem Gerät oder an vier verschiedenen Switch-Geräten (ohne Internetverbindung möglich). Doch auf der anderen Seite könnt ihr auch regulär online mit euren Freunden spielen. Diablo 3 für die Nintendo Switch soll rund 60 Euro kosten und noch in diesem Jahr erscheinen. Die offizielle Ankündigung könnte während der kommenden gamescom 2018 getätigt werden.

