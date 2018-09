Netflix - Die neuen Serien und Filme in 2018 im News-Ticker

PUBG - Update sorgt für drastisches Grafik-Downgrade auf der Xbox One X

Twitch - Streaming-Plattform in China geblockt und App aus App Store entfernt

Devil May Cry 5 - Das sind die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen

Pokémon Go - Brandneues Pokémon ??? ab jetzt im Spiel, Event verwirrt die Community

The Walking Dead: The Final Season - Ebenfalls eingestellt, endet mit Episode 2 - Bericht

Telltale Games - Insolvenz: Studio schließt, The Wolf Among Us 2 & Stranger Things eingestellt