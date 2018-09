Devil May Cry 5 - Kommt offenbar mit Multiplayer-Modus

Devil May Cry 5 von Capcom könnte über einen Multiplayer-Modus verfügen. Das geht zumindest aus einem neuen Leak hervor. Steam, PlayStation Store und der Microsoft Store deuten auf einen Multiplayer für bis zu drei Spieler hin.

Anfang des nächsten Jahres kehrt Serienheld Dante für das Actionspiel Devil May Cry 5 auf die heimischen Bildschirme zurück. Wie wir bereits wissen, wird es im Spiel neben Dante und Nero mit dem mysteriösen V noch einen dritten spielbaren Charakter geben, zu dem bislang jedoch nicht viel bekannt ist.

Während das Internet noch immer versucht, hinter das Geheimnis zu gelangen, sorgt ein neuer Leak für weitere Spekulationen. Eine neue Produktlistung deutet auf ein Feature von Devil May Cry 5 hin, welches bislang noch nicht angekündigt wurde.

Devil May Cry 5 Trailer mit neuen Infos zum Spiel und zur Deluxe Edition veröffentlicht

Devil May Cry 5 mit Multiplayer-Modus?

Dabei haben Steam, der Microsoft Store und der PlayStation Store gleichermaßen eine Multiplayer-Komponente des Hack 'n' Slay-Spiels geleakt. Im Microsoft Store ist von einem Multiplayer für zwei bis drei Spieler, sowie von einem Online-Koop-Modus die Rede.

Bislang hat Capcom keinerlei Mehrspieler-Elemente für Devil May Cry 5 offiziell angekündigt. Das könnte sich allerdings bereits in den nächsten Tagen ändern, denn nach und nach gibt der Publisher neue Info-Häppchen zum Spiel bekannt, das erst auf der E3 2018 angekündigt wurde.

In Devil May Cry 5 schließt sich der legendäre Dämonenjäger Dante mit seinem Kollegen Nero und der Waffenkünstlerin Nico zusammen, um ihre Dämonenbekämpfungstechniken zu neuen Höhen zu führen. Alle drei Charaktere sollen mit einzigartigen Spielelementen aufwarten und sich stark voneinander unterscheiden.

Devil May Cry 5 Soundtrack passt sich Style-Rang an



Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für PS4, Xbox One und PC.