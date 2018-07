Devil May Cry 5 - Erstmals anspielbar auf der gamescom 2018

Ihr wartet bereits sehnsüchtig auf Devil May Cry 5? Dann solltet ihr über einen Abstecher nach Köln zur gamescom 2018 nachdenken, denn auf der Spielemesse wird der Titel erstmals anspielbar sein.

Die Dämonenjäger Nero und Dante ziehen in Devil May Cry 5 nach mehr als zehn Jahren Pause wieder zu Werke. Unter der Leitung von Hideaki Itsuno soll der Titel mit stylischem Action-Gameplay und ansprechender Präsentation wieder an frühere Tugenden anknüpfen. Bis zum Release im kommenden Frühjahr dauert es noch etwas, aber Capcom kündigte in einem Blogpost an, dass ihr auf der gamescom 2018 das Hack'n'Slash schon einmal anspielen könnt. In Halle 8 wird es am Stand von Xbox eine spielbare Demo geben, in der ihr mit Nero in der Stadt Red Grave City Dämonen auf die Mütze geben dürft.

Autogramm vom Game Director gefällig?

Außerdem wird Game Director Hideaki Itsuno in diesem Jahr an der gamescom teilnehmen, außerdem werdet ihr die Chance haben, euch Autogramme von ihm zu holen. Details zu Zeitpunkt und Ablauf wird Capcom später bekannt geben, seit Devil May Cry 2 ist Itsuno-san für die Reihe zuständig. Außerdem war er auch Game Director von Titeln wie Dragon's Dogma und Capcom vs. SNK 2. Devil May Cry 5 erscheint im Frühjahr 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.