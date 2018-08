Detroit: Become Human - Foto-Modus kommt nicht, weil die PS4 zu ausgelastet ist

Detroit: Become Human muss letztendlich ohne einen Foto-Modus auskommen. Die Entwickler strichen entsprechende Pläne, obwohl er bereits im Spiel implementiert sei. Grund dafür sei die Hardware der PS4, die derzeit ohnehin schon zu sehr ausgelastet werde.

Der ursprüngliche Foto-Modus wird nun doch nicht in Detroit: Become Human eingeführt. Das erklärte Entwickler Quantic Dream auf Nachfrage eines Spielers.

Entsprechende Pläne musste das Studio verwerfen, obwohl man die Entwicklung am Modus bereits abgeschlossen habe. Der ist nämlich bereits vollständig in Dertroit: Become Human implementiert, könnte in der Theorie also aktiviert werden.

Die Einführung sei letztendlich aber nicht möglich, weil Detroit: Become Human die Hardware der PlayStation 4 bereits vollständig ausreize. Der gesamte Speicher werde vom Spiel eingenommen und biete deshalb wenig Freiraum.

