Death Stranding - Was hat es mit den mysteriösen Behältern auf sich?

Kaum ein anderes Spiel konnte in den letzten Jahren einen solchen Hype aufbauen, wie Hideo Kojimas Death Stranding. Im Vorfeld der E3 2018 in Los Angeles hat Sony auf der eigenen Pressekonferenz einen neuen Trailer zu dem Titel gezeigt. Viel schlauer sind wir allerdings auch durch die neuesten bewegten Bilder nicht geworden. Wie das Gameplay tatsächlich ausfallen wird und was es mit den mysteriösen Behältern auf sich hat, die Protagonist Sam scheinbar unermüdlich von A nach B trägt, können wir nur spekulieren.

Nun hat der Entwickler auf Twitter ein offenbar wichtiges Gameplay-Detail verraten. So sind die Behälter, die in dem Trailer transportiert werden, durch auffälliges gelbes Klebeband verschlossen. Laut Kojima handelt es sich dabei um sogenanntes "Damage Censor Tape".

Wie es heißt gibt die jeweilige Farbe des Bandes den aktuellen Zustand des Behälters an und wie viel Schaden dieser bereits erlitten hat. Zwar wissen wir dadurch noch immer nicht genau, wie das Gameplay in Death Stranding funktionieren wird und wie das Ziel des Spiels aussehen wird, aber offensichtlich ist der Inhalt des Behälter entweder sehr wichtig und kostbar oder aber sehr gefährlich.

This tape’s so called Damage Censor Tape uses for Sam’s case in DEATH STRANDING. The censor is in the thread that tells how much damage the case gets by changing its color. Also used in the life size figurine of Sam, hope it’ll help building ur Cosplay, fan art, CG model for ref. pic.twitter.com/oWlUk6LE5F