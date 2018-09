Death Stranding - Stage-Event auf der TGS 2018 bestätigt, Kojima vor Ort

Kojima Productions bestätigt einen Auftritt auf der TGS 2018. Es wird sich alles um den Titel Death Stranding drehen. Hideo Kojima wird ebenfalls vor Ort sein, neben dem japanischen Cast des Spiels.

Falls ihr in diesem Jahr planen solltet, der Tokyo Games Show einen Besuch abzustatten, dürfte euch die folgende Meldung gelegen kommen. Kojima Productions wird mit dem ersten hauseigenen Produktionstitel Death Stranding zugegen sein!

Death Stranding Was hat es mit den mysteriösen Behältern auf sich?

Death Stranding on stage!

Der Stage-Event wird In diesem Jahr auf der TGS am 23. September 2018 stattfinden. Der Director des Spiels, Hideo Kojima, wird hier ebenfalls vor Ort sein, genauso wie der Cast der japanischen Version. Falls ihr Kojima also schon immer einmal "live on stage" bestaunen wolltet, dann solltet ihr am entsprechenden Datum auf jeden Fall vorbeisehen. Die TGS 2018 findet vom 20. bis zum 23. September 2018 statt.

Am Ende stellt sich natürlich die Frage, ob es neue Szenen zu sehen gibt oder altes Material wiederverwertet wird. Das lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten. Wir dürfen jedoch auf neue Spielszenen hoffen!

Der letzte Content ist noch gar nicht allzu lange her. Auf der diesjährigen E3 2018 gab es eine etwas längere Passage zu sehen, die Norman Reedus in Aktion präsentierte und erstmals sogar die Schauspielerinnen Léa Seydoux und Lindsay Wagner vorstellte. Hier könnt ihr euch das Video nachträglich ansehen:

Death Stranding Atmosphärischer Story- und Gameplay-Trailer veröffentlicht!