Death Stranding - Neuer Trailer veröffentlicht, zeigt eventuell Bosskampf

Hideo Kojima hat auf der Tokyo Game Show 2018 einen neuen Trailer zu Death Stranding veröffentlicht. In diesem ist erstmals Troy Baker in seiner Rolle als Bösewicht zu sehen. Offenbar handelt es sich um das Intro zu einem Bosskampf.

Mit großer Spannung wurde der Auftritt von Hideo Kojima erwartet, enttäuscht wurden wir definitiv nicht: Die Entwickler-Legende veröffentlichte im Rahmen einer hoffnungslos überfüllten Tokyo Game Show 2018 einen neuen Trailer zu Death Stranding.

Das Video legt den Fokus erneut auf den Charakter von Norman Reedus, der diesmal jedoch auf einen Antagonisten zu treffen scheint. "Der Mann mit der goldenen Maske" taucht wie aus dem Nichts auf und beschwört aus dem Reich der Toten ein löwenartiges Biest, ehe er wieder verschwindet.

Es erscheint uns offensichtlich, dass uns hiermit ein echter Bösewicht entgegen tritt. Das Video scheint somit ein Intro für einen Bosskampf darzustellen.

Troy Baker in hochkarätiger Rolle

Im Englischen wird Der Mann mit der goldenen Maske von Troy Baker gesprochen, einem der bekanntesten Synchronsprecher der Welt. Baker ist unter anderem für seine Rollen als Joel in The Last of Us 2, Booker DeWitt in BioShock Infinite und Pagan Min in Far Cry 4 berühmt geworden. In der japanischen Fassung übernimmt Satoshi Mikami die Rolle.

Baker tritt einem hochkarätigen Cast bei, der an Death Stranding mitwirken wird. Bestätigt sind bislang Norman Reedus, Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner.

Was Death Stranding eigentlich ist, wissen wir jedoch noch immer nicht.

