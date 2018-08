Dead by Daylight - Die neue Killerin ist bereits spielbar!

Es gibt wieder mordenden Nachschub für alle Spieler des asymmetrischen Horrortitels Dead by Daylight. PC-Spieler können sich auf den Testservern mit der weiblichen Geistgestalt The Spirit bereits jetzt auf die Jagd nach Überlebenden und sich mit ihren persönlichen Fertigkeiten vertraut machen.

Bereits vor einigen Tagen veröffentlichten die Entwickler von Behaviour Interactive einen Teaser, der uns einen ersten Hinweis auf den neuen Killer des kompetitiven Horrorspiels Dead by Daylight gibt. Dabei wurde bereits deutlich: Es muss sich um eine Figur handeln, die voraussichtlich der japanischen Kultur entspringt und zunächst vermuten ließ, dass ein Samurai der neue Gegner für alle Überlebenden sein wird.

Doch nun ist klar: Die neue mordende Frauengestalt trägt den Namen The Spirit und verkörpert offensichtlich ein Geistwesen aus der japanischen Mythologie. Nicht grundlos erinnert sie uns dabei an entsprechende Figuren, die bereits in verschiedenen Horrorfilmen in ähnlicher Form aufgetaucht sind und uns dort einen kalten Schauer über den Rücken gejagt haben. Mit ihrem schwebenden schwarzen Haar, dem mehrfach zerschnittenen, zuckenden Körper und dem zerrütteten Schwert flößt The Spirit nun auch den Überlebenden in Dead by Daylight mächtig Angst ein.

Persönliche Skills und Perks

Ihre individuelle Kraft heißt Yamaoka's Haunting und erlaubt es ihr, ihren Geist von der angsteinflößenden Hülle zu trennen. Auf diese Weise kann der neue Killer eine ätherische Ebene betreten, um sich für einen kurzen Zeitraum schnell von einem Ort zu einem anderen bewegen zu können. Währenddessen verbleibt ihr Körper vermeintlich am Ausgangsort, da der auf der Spektralebene wandelnde Geist für die Überlebenden unsichtbar ist. Doch hier liegt auch die Schwierigkeit für den Killer. Auch The Spirit kann die Survivor während des Gesiterlaufs nicht sehen, nur die roten Kratzspuren, die die Überlebenden gelegentlich hinterlassen, sind in der Geisterwelt zu erkennen. Zudem muss die Fähigkeit anschließend für rund 15 Sekunden erneut aufgeladen werden.

Um Rin, wie ihr menschlicher Name einst lautete, und ihren Killer-Kollegen das Töten deshalb noch ein wenig zu erleichtern, können ab Level 30 die persönlichen Perks freigeschaltet werden.

Spirit Fury: Dieser Perk ermöglicht dem Killer das sofortige Zerbrechen von Palletten, nachdem dieser bereits mehrfach von Palletten betäubt wurde.

Dieser Perk ermöglicht dem Killer das sofortige Zerbrechen von Palletten, nachdem dieser bereits mehrfach von Palletten betäubt wurde. Hex-Haunted Ground: Auf der Karte erscheinen zwei Totems, die bei allen Überlebenden den Gefährdet-Status für mindestens 40 Sekunden auslösen, sobald eines dieser Totems zerstört wird.

Auf der Karte erscheinen zwei Totems, die bei allen Überlebenden den Gefährdet-Status für mindestens 40 Sekunden auslösen, sobald eines dieser Totems zerstört wird. Rancor: Mit diesem Perk wird die Besessenheit für einen Überlebenden aktiviert, die Vor- und Nachteile für beide Seiten bringt. Hierbei wird dem Überlebenden für jeden reparierten Generator für mindestens drei Sekunden die Killer-Aura angezeigt, dem Killer wiederum die Aura aller Überlebenden. Sollten alle Generatoren repariert worden sein, verfällt der Besessene in den Gefährdet-Status und kann sofort getötet werden.

Enthalten ist der japanische Frauengeist im Dead by Daylight-DLC CHAPTER IX: Shattered Bloodline, der auch die passende neue Map Familien-Residenz und den Überlebenden Adam Francis mit sich bringt. Offiziell erscheinen sollen die neuen kostenpflichtigen Inhalte am 11. September 2018.