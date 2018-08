DayZ - Ab sofort als Game Preview auf Xbox One erhältlich

In der kommenden Woche wird der Shooter DayZ innerhalb einer Early-Access-Version für die Xbox One erscheinen. PS4-Besitzer müssen sich hingegen noch bis zur finalen Fassung gedulden.

Update vom 31. August 2018

Die Entwickler von Bohemia Interactive haben nun bekanntgegeben, dass der Survival-Shooter DayZ ab sofort auf der Xbox One als Game Preview erhältlich ist. Dabei handelt es sich um das Early-Access-Programm für die Xbox One. Spiele, die hier veröffentlicht werden, befinden sich noch in der Entwicklung.

DayZ befindet sich nun bereits seit fünf Jahren in der Entwicklung. Ende 2018 soll der Titel für den PC fertiggestellt werden. Für PS4 und Xbox One wird DayZ laut der Verantwortlichen offiziell im ersten Quartal 2019 erscheinen.

Originalmeldung vom 26. August 2018

Man mag es zwar kaum glauben, doch in der kommenden Woche wird der Survival-Shooter DayZ innerhalb einer Early-Access-Version tatsächlich für die Xbox One erscheinen. Dies haben die Verantwortlichen vor wenigen Tagen über den offiziellen Twitter-Account bekannt gegeben. Konkret sollten sich Spieler schon einmal den 29. August 2018 in ihrem Kalender rot einkreisen.

Besitzer einer Xbox-Konsole dürfen entsprechend einen kleinen Vorteil genießen, PS4-Spieler müsssen sich hingegen noch ein wenig in Geduld üben. Die PlayStation 4 bietet derzeit kein entsprechendes Programm, um Early-Access-Spiele anzubieten. Sony sollte in naher Zukunft ein solches Programm nachreichen und damit mit Konkurrent Microsoft gleichziehen. Die finale Version wird jedoch zeitgleich für Xbox One und PS4 erscheinen.

Außerdem haben die Entwickler von Bohemia Interactive im Rahmen der Ankändigung einen neuen Trailer veröffentlicht, den wir für euch weiter unterhalb eingebunden haben.