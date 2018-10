Cyberpunk 2077 - Wird es einen Multiplayer geben? Neuer Entwickler Digital Scapes an Bord

Ab sofort befindet sich mit Digital Scapes ein weiterer Entwickler an Bord von Cyberpunk 2077. Welche Aufgaben das Studio genau übernehmen wird, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise wird es doch einen Multiplayer geben?

Die Arbeiten an dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 sind im vollen Gange. Nun hat der polnische Entwickler CD Projekt Red innerhalb einer aktuellen Pressemeldung mitgeteilt, dass das Studio Digital Scapes das Team ab sofort bei der Entwicklung unterstützen wird.

Digital Scapes arbeitete in der Vergangenheit unter anderem an dem PvP-Modus "Be The Zombie" von Dying Light und machte sich in der Branche insgesamt einen guten Namen durch PvP-Multiplayer.

Cyberpunk 2077 Aktuelle Hardware von PS4 und Co. schränkt die Entwickler nicht ein

Wird es einen Multiplayer geben?

Bislang ist allerdings noch unklar, welche Aufgaben das neue Team genau übernehmen wird. Es heißt lediglich, dass die Entwickler bei der Bereitstellung von technologischen Lösungen für die weitere Entwicklung des Rollenspiels helfen sollen.

Nun kann unter anderem darüber spekuliert werden, ob Digital Scapes möglicherweise tatsächlich an einem Multiplayer für Cyberpunk 2077 werkelt.

Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Was ist Digital Scapes?

Digital Scapes wurde von Branchenveteranen - ehemaligen Mitarbeitern von BioWare, Radical Entertainment und Relic - gegründet und ist ein Studio, das auf die Entwicklung von AAA-Multiplayer-Spielen für Konsolen, den PC, Entwicklungs-Tools, Asset Production und Cloud Computing spezialisiert ist. Digital Scapes besteht aus Entwicklern, die bereits an Spielen wie Company of Heroes, Warhammer 40.000, Dying Light und Co. mitgearbeitet haben.