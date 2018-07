Cyberpunk 2077 - Weshalb CD Projekt RED die Rechte erhalten hat

Bekanntermaßen arbeitet der polnische Entwickler CD Projekt RED bereits seit längerer Zeit an dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077. Der Titel wird aller Wahrscheinlichkeit nach für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Einen Release-Termin haben die Verantwortlichen bislang jedoch nicht bekannt gegeben. Wir vermuten, dass das Spiel 2020 oder 2021 offiziell erscheinen wird.

Cyberpunk 2077 The Witcher 3-Komponist mit an Bord

Wie das Studio hinter der The Witcher-Reihe an die Lizenz der Tabletop-Reihe gelangt ist, hat nun der Kopf hinter dem Franchise, Mike Pondsmith, innerhalb eines Interviews mit den Kollegen von PCGamesN verraten.

"Wir waren damit konfrontiert, dass manche Leute den Namen oder die ungefähre Idee nehmen und daraus etwas ganz Neues oder auf eine bestehende Marke ihres Portfolios klatschen wollten", so der Schöpfer des Tabletop-RPGs. "CD [Projekt RED] war da anders, weil sie von Beginn an Fans waren. Das Lustige daran war, dass wir Cyberpunk in neun Ländern lizenzierten und wir lizenzierten es auch in Polen und ich sagte ok, ich schätze, wir werden dort fünf Exemplare verkaufen. "