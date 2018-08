Cyberpunk 2077 - Von Grund auf hochoptimiert und das auch für die Konsolen PS4 und Xbox One

Mit Cyberpunk 2077 könnte uns ein Spiel erwarten, das sogar hochoptimiert für die PS4 und Xbox One daherkommt. CD Projekt RED hat sich nun zur technischen Prämisse zu Wort gemeldet.

Der neue Titel aus dem Hause CD Projekt RED hat einen Meilenstein erreicht. Cyberpunk 2077 kann nun von Anfang bis Ende durchgespielt werden. Und um das adäquat auf Konsolen zu gewährleisten, haben die Entwickler nun bestätigt, dass der Titel von Grund auf auch für die Konsolen optimiert wurde!

Cyberpunk 2077 Rollenspiel von Anfang bis Ende durchspielbar

Gegenüber dem CGMagazine haben sie nun bestätigt, dass der Titel seit Beginn der Programmierung neben dem PC auch für die PS4 und Xbox One optimiert wurde. So heißt es:

"Wir wussten, wir entwickeln das Spiel für PC, PS4 und Xbox One. Und wir begannen mit dem Prozess der Optimierung exakt zum Start. Deshalb seht ihr die Demo auf einem PC laufen, was in etwa einem i7 und 1080 Ti entspricht."

Technisch durchdacht?

Maciej Pietras, Lead Cinematic Animator, führt fort und gibt zu verstehen, dass sie von Grund auf über Optimierung nachdenken. Es sei wichtig, wie das Streaming und die globalen Lichtverhältnisse funktionieren und das alles, ohne die CPU zu überfordern.

Tatsächlich ist dies eine Nachricht, auf die viele potenzielle Spieler lange gewartet haben. Wir haben in letzter Zeit immer wieder kritische Kommentare in Richtung PS4 und Xbox One gehört. Der Kerngedanke entspricht gesunder Skepsis, ob der Titel überhaupt für die reguläre PS4 und Xbox One programmiert sei, adäquat funktioniere oder nicht gar für eine neue Konsolengeneration gedacht sei. Die Antwort und die Intention von CD Projekt RED dürfte damit einmal mehr klar sein. PS4- und Xbox One-Spieler werden womöglich voll auf ihre Kosten kommen.

Doch am Ende werden wir sehen, wie flüssig und mit welchen Abstrichen der Titel auf der aktuellen Konsolengeneration erscheint. Dass Cyberpunk 2077 für die nächste Konsolengeneration ebenfalls veröffentlicht wird, ist gut vorstellbar und in etwa mit Heavy Rain oder Beyond: Two Souls zu vergleichen. Die Sony-Spiele erschienen für die PS3 und sind als Remastered mit schärferer und optimierter Optik für die PS4 erschienen. Ein ähnliches Vorgehen seitens CD Projekt RED wäre denkbar.

Falls ihr noch keinen Blick auf den Titel werfen konntet, dann solltet ihr euch jetzt die 48-minütige Gameplay-Demo zu Cyberpunk 2077 ansehen, die wir nachfolgend für euch eingebunden haben:

Cyberpunk 2077 Offizielle Gameplay-Enthüllung, das ist das neue Cyberpunk-RPG!