Cyberpunk 2077 - gamescom-Präsentation wohl nur hinter verschlossenen Türen

Aus der aktuellen Ausstellerliste der gamescom 2018 geht hervor, dass Entwickler CD Projekt RED mit Cyberpunk 2077 lediglich in der Business Area vertreten sein wird. Private Messebesucher werden also aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Blick auf das Rollenspiel des polnischen Studios werfen können.

Im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles hatten ausgewählte Journalisten die Möglichkeit eine umfangreiche 50-minütige Demo-Präsentation des Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 in Augenschein zu nehmen. Innerhalb eines Interviews verriet kurze Zeit später Mitbegründer von CD Projekt RED Marcin Iwiński, dass eine weitere Vorstellung von Cyberpunk 2077 während der gamescom (21. bis 25. August) in Köln stattfinden wird.

Laut Iwiński möchte man auf der Spielemesse dieselbe Demo zeigen, die das erste Mal in Los Angeles zu sehen war - möglicherweise aber mit einigen Unterschieden. Bis dato war allerdings unklar, ob die Demo ebenfalls hinter verschlossenen Türen oder auch in den öffentlichen Hallen der Messe stattfinden wird.

Cyberpunk 2077 Weshalb CD Projekt RED die Rechte erhalten hat

Präsentation hinter verschlossenen Türen?

Ein Blick in die Ausstellerliste der gamescom verrät jedoch, dass der polnische Entwickler seinen Stand in Halle 4.1 und damit in der Business Area errichten wird. Dieser Bereich ist lediglich für Fachbesucher zugänglich. Entsprechend werden Messebesucher, die privat vor Ort sind, höchstwahrscheinlich keinen Blick auf den Titel werfen dürfen.

Cyberpunk 2077 wird laut aktueller Informationen für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Einen Release-Termin für das Sci-Fi-Rollenspiel gibt es bislang nicht.

Cyberpunk 2077 Die imposanteste Demo, die wir je gesehen haben