Cyberpunk 2077 - Es geht los: Satte 48 Minuten Gameplay jetzt live auf Twitch!

Falls ihr wissen möchtet, was wir von der Gameplay-Demo halten, schaut gerne in unserem Video vorbei. Alternativ haben wir eine umfangreiche Vorschau für euch bereitgestellt:

Nachfolgend haben wir den Livestream für euch eingebunden. Womöglich wird hier schon in Kürze erstes Gameplay-Material der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? Was meint ihr? Schreibt diesbezüglich gerne unterhalb der News einen Kommentar.

Bislang gibt es noch nicht allzu viel zu sehen. Lediglich ein paar Zeichen (ein regelrechter Buchstabensalat) flimmern über den Bildschirm. Ob es sich hierbei um einen geheimen Code handelt, ist bisher noch nicht bekannt. Womöglich haben die Entwickler ein paar Botschaften in den Zeilen versteckt.

Originalmeldung: Erst kürzlich berichteten wir über die Demo zu Cyberpunk 2077 , die hinter verschlossenen Türen auf der E3 2018 respektive gamescom 2018 gezeigt wurde. Nun macht das Entwicklerstudio CD Projekt RED abermals auf sich aufmerksam, die am heutigen Montagmorgen einen Livestream auf dem hauseigenen Twitch-Kanal gestartet haben.

Cyberpunk 2077 - Was wir bisher über das Sci-Fi-Rollenspiel wissen