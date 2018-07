Cyberpunk 2077 - Attribut ''Cool'' sorgt für Waffen, Preisnachlässe und besondere Optionen

An einige Waffen in Cyberpunk 2077 kommen nur besonders coole Spieler. Die Entwickler haben bestätigt, dass ''Cool'' ein wichtiges Attribut im kommenden Cyberpunk-Abenteuer wird.

Bekanntermaßen wird es im kommenden RPG-Hit von CD Projekt Red namens Cyberpunk 2077 für die PS4 und Xbox One einige Möglichkeiten geben, um die Hauptfigur nach und nach zu verbessern. Dafür werden sogenannte Attributpunkte verwendet.

Cyberpunk 2077 Weshalb CD Projekt RED die Rechte erhalten hat

Zu diesen Attributen zählen unter anderem Stärke, Intelligenz, Konstitution, Tech und Reflexe. Doch das war noch lange nicht alles. Ein weiteres Attribut trägt den Namen ''Cool'', der Statuswert ist der Vorlage des Pen-and-Paper-Spiels von Mike Pondscmith direkt entnommen.

Was macht "Cool"?

Die Eigenschaft "Cool" wird in Cyberpunk 2077 dafür sorgen, dass ihr ganz neue Waffen freischalten könnt. In einigen Situationen werdet ihr damit auch neue Wege aufgezeigt bekommen, während sich die Preise bei etwaigen Händlern mit diesem Wert anpassen. Ihr werdet demnach günstiger einkaufen können, wenn ihr diesen Wert steigert.

"Es ist ein essenzieller Bestandteil der Attribute und ein Verweis auf das ursprüngliche Tabletop-Spiel. Cool wird eine wichtige Sache sein."

Wie Max Pears weiter in einem Interview gegenüber PC Gamer berichtet, werdet ihr mit ''Cool'' also Dinge freischalten können, die es sonst nicht gegeben hätte. Darunter fallen unter anderem auch Optionsmöglichkeiten in bestimmten Situationen. Ein cooler Charakter geht demnach wohl anders mit Situationen um als nicht so coole - nachvollziehbar!

Cyberpunk 2077 Demo sei früher als Alpha, Release noch Jahre entfernt?