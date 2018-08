The Culling - Entwickler kündigen Remaster-Version des Originals an

Mit einem umfangreichen Patch soll The Culling in ein Free-2-Play-Spiel umgewandelt werden. The Culling: Origins soll alles besser machen und die verlorenen Spieler wieder zurückgewinnen.

Die Entwickler von Xaviant haben sich in den vergangenen Wochen nun wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Nach dem katastrophalen Launch von The Culling 2 mussten die Verantwortlichen schließlich die Reißleine ziehen. Der Battle-Royale-Titel wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt und zudem aus sämtlichen Stores entfernt.

Wie es heißt möchten die Entwickler zu den Anfängen des Vorgängers The Culling zurückkehren. Mittlerweile können Spieler auf den Servern wieder die Day-One-Version aus März 2016 spielen. Um die Spielerzahlen wieder zu erhöhen, wird The Culling in ein Free-2-Play-Spiel umgewandelt.

Entwickler stellt The Culling: Origins vor

Innerhalb eines aktuellen Videotagebuchs hat Xaviant nun The Culling: Origins und ihre Free-2-Play-Pläne näher vorgestellt. Ein umfangreicher Patch, der eher einem Remaster gleichzusetzen ist, soll den Titel entscheidend verändern. Die normale Version des Battle-Royale-Spiels wird von diesem Update übrigens nicht beeinflusst.

Patches wird es in der nächsten Zeit aber nicht mehr geben. Die Entwickler möchten sich völlig auf The Culling: Origins konzentrieren. Die Community soll nun bei wichtigen Fragen und größeren Änderungen regelmäßig miteinbezogen werden.

Wir sind gespannt, ob Xaviant noch einmal die Kurve kriegt und die ehemalige The Culling-Community zurückgewinnen kann. Einfach wird dieses Unterfangen aber nicht, da das Vertrauen der Fans bereits vor dem Nachfolger in den Keller gewandert war.