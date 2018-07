The Culling 2 - Spiel wird eingestellt, aus allen Stores entfernt

Xaviant hat angekündigt, die Entwicklung von The Culling 2 mit sofortiger Wirkung einzustellen. Kurz nach Release waren teilweise lediglich 2 Spieler gleichzeitig aktiv. Im Zuge dessen wird der Fokus auf den Vorgänger gelegt, der unter anderem Free-2-Play werden soll.

Der katastrophale Launch von The Culling 2 sorgte für Gespott unter den Fans des Vorgängers, nun zieht Entwickler Xaviant die Reißleine. Der Battle-Royale-Titel wird mit sofortiger Wirkung eingestellt und so schnell es geht aus sämtlichen Stores entfernt.

Käufern von The Culling 2 wird eine direkte Rückerstattung des Kaufpreises in Höhe von 19,99 Euro versprochen. Diese soll in Absprache mit Steam, dem PlayStation Store und Xbox Live erfolgen.

Back to the Roots

Die Entwickler wollen zudem zu den Anfängen des Vorgängers The Culling zurückkehren. Die Day-One-Version aus dem März 2016 wird im Zuge dessen noch in dieser Woche auf die Testserver aufgespielt.

Man werde des Weiteren die Entwicklung von The Culling von Grund auf neu beginnen und habe bereits erste Pläne vor Augen. So soll die Version von Oktober 2017 an das Launch-Gameplay angepasst werden, inklusive Perks, Airdrops und Kampfsystem.

Fehler über Fehler

Um die Spielerzahlen wieder zu erhöhen, wird The Culling in ein Free-2-Play-Spiel umgewandelt. Dies soll jedoch erst geschehen, sobald man die oben beschriebenen Updates veröffentlichte.

Xaviant sieht ein, dass man zu viele Dinge zu schnell geändert habe und dabei den Charme des Spiels außer Acht gelassen habe. Man habe zudem nicht ausreichend mit der Community kommuniziert und für viel Unzufriedenheit gesorgt und entschuldige sich dafür. In der Tat: Die Art, wie Xaviant das Spiel in den vergangenen Monaten behandelte, ist alles andere als löblich. Die Änderungen sorgten für viel Frust, zum Ende hin brachen die Spielerzahlen immer weiter ein.

Wie schlecht es letztendlich um The Culling 2 stand, lest ihr hier:

The Culling 2 Nach zwei Tagen keine Spieler mehr auf den Servern