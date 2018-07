The Culling 2 - Battle-Royale-Titel steht überraschend ab heute zur Verfügung

Ab heute Nachmittag wird der Battle-Royale-Titel The Culling 2 für PS4, Xbox One sowie PC zum Download bereitstehen. Alles was ihr über das Online-Spiel wissen müsst, haben wir in unserer News zusammengefasst.

Erst vor kurzem ist der Battle-Royale-Titel The Culling 2 angekündigt worden. Überraschend steht der Titel ab den Nachmittagsstunden für PS4, Xbox One sowie PC zum Download bereit. Nachdem der Vorgänger aufgrund von zahlreichen Fehlentscheidungen und Updates, die das Gameplay gravierend änderten, nur noch leere Server zu bieten hatte, setzt Entwickler Xaviant nun auf ein neues Pferd.

The Culling 2 Xaviant kündigt Battle-Royale-Nachfolger an

Entwickler wollen alles besser machen

Da Battle-Royale-Titel derzeit Hochkonjunktur haben und immer mehr Entwickler auf den erfolgsversprechenden Zug aufzuspringen versuchen, soll The Culling 2 genau in diesem Bereich deutlich erweitert werden und die Schwächen des Vorgängers ausbügeln.

Mit 20 Quadratkilometern ist vor allem das Spielgebiet deutlich größer geworden und bietet bis zu 50 Spielern genügend Platz für spannende Kämpfe. Dabei soll zwar der Fokus auch weiterhin auf Nahkämpfe gelegt werden, allerdings spielen auch Fernkämpfe eine wichtigere Rolle. Besonders großen Wert legen die Entwickler auf ein realistisches Ballistiksystem, das die Flugbahn von Projektilen physikalisch korrekt berechnet.

The Culling 2 wird am heutigen Dienstag, den 10. Juli 2018 gegen 15 Uhr für PS4, Xbox One sowie PC freigeschalt und kann anschließend bei Steam, im PS Store oder im Microsoft Store heruntergeladen werden. Der Titel schlägt mit knapp 20 Dollar zu Buche.

Das sind die Systemanforderungen

Betriebssystem: Win7 SP1, Windows 8.1, or Windows 10 (64-Bit erforderlich)

Prozessor: Intel Core i5 3GHz or equivalent

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: DX11 GPU with 1GB VRAM: GTX 750 / HD 7790 oder gleichwertig

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 8 GB verfügbarer Speicherplatz

