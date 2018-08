Crystal Dynamics - Entwickler eröffnet neues Studio in Bellevue

Der bekannte Entwickler Crystal Dynamics hat in Bellevue ein neues Studio namens Crystal Northwest gegründet. Außerdem sollen neue Mitarbeiter bei der Entwicklung des Avengers Project helfen.

Crystal Dynamics, der Entwicklerstudio hinter der Tomb Raider-Marke, hat ein neues Studio in Bellevue, Washington namens Crystal Northwest gegründet.

"Wir erweitern unser Teams auf massive Weise und gründen ein neues Studio mit großartigen Mitarbeitern, um den Spielern unserer Werke das ultimative Erlebnis liefern zu können”, sagt Scot Amos, Co-Head of Studio bei Crystal Dynamics. “Wir haben ein Team aus Industrie-Veteranen und Führungskräften geschaffen, das Spiele entwickeln wird, die alle Erwartungen unserer leidenschaftlichen Fans noch übertreffen werden."

Bei dem neuen Studio handelt es sich um eine vollständige Erweiterung zu Crystal Dynamics. Ursprünglich für die Entwicklung neuer Technologien ins Leben gerufen, bringt das Studio seine Expertise nun in das heiß ersehnte Avengers Project ein. Geleitet wird Crystal Northwest von den beiden Industrie-Veteranen Chad Queen and James Loe.

Außerdem stellt der Entwickler weitere Mitarbeiter ein, die in Zukunft im Hauptquartier in Redwood Shores arbeiten werden. Zu den neuen Entwicklern zählt Vincent Napoli, der neue Lead Combat Designer bei Crystal Dynamics, der zuvor an God of War gearbeitet hat. Ben Wanat, Miterfinder der Dead Space-Markem der die Entwicklung von Dead Space 3 als Creative Diretor geleitet hat, ist von nun an ebenfall mit an Bord. Hinzu kommt David Fifield, der über 20 Jahre Branchenerfahrung als Executive Producer und Design Director (unter anderem bei 343 Industries mit HALO) vorweisen kann und Game Director bei Raven Software war. Crystal Dynamics zieht also weiterhin die besten Talente der Industrie an, nachdem bereits Mitarbeiter von Naughty Dog, Pixar und EA zum Team gestoßen sind.