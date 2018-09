Cosplay - Bekannter Geralt-Cosplayer ''Maul Cosplay'' veröffentlicht Song für Cosplayer

Maul Cosplay, bekannt unter anderem durch sein Geralt-Cosplay aus The Witcher 3, hat jüngst einen Song von Cosplayer für Cosplayer veröffentlicht. In The Last Night - A Cosplayer's Tale geht es um den Alltag eines Cosplayers und die notorischen Freuden und Leiden, die damit in Verbindung stehen.

Nicht das erste Mal berichten wir über den bekannten Szene-Cosplayer Ben Bergmann, der als ''Maul Cosplay'' internationale Bekanntheit erlangen konnte. Allem voran dürftet ihr ihn schon einmal in seiner bekannten Geralt-Tracht - beispielsweise auf der RPC oder der gamescom - gesehen haben, die sich an den Protagonisten aus The Witcher 3 anlehnt. Und womöglich habt ihr auch den Fan-Film Darth Maul: Apprentice gesehen, wo er in seiner Paraderolle als Darth Maul überzeugte. Innerhalb eines Fan-Films zu The Witcher, in The Witcher Fan Film, trat er zudem als Geralt auf.

Das Video und alle Infos dazu könnt ihr hier einsehen:

Ein Song von Cosplayer für Cosplayer

Nun erobert ein neues Video das Internet im Sturm. Der neue Song von Maul Cosplay mit dem Titel The Last Night - A Cosplayer's Tale zeigt auf humorvolle Weise den Alltag der Cosplayer-Welt auf. Wenn ihr also selber Cosplay zu euren Hobbys zählt oder euch das Thema interessiert, könnte euch die eine oder andere Zeile womöglich vertraut vorkommen.

Mit an der doch recht hochwertigen Produktion beteiligt sind unter anderem Shawn Bu (DOP und Post-Produktion), ''Maja Felicitas'' (Maja Felicitas Bergmann), Paul Cless, Efe Music, Octavian Petreanu, Luke Sherman, Feuerfest-SFX sowie Bens Freunde ''Dennis, Stally und Björn''. Shawn Bu ist übrigens der Produzent und Regisseur von Darth Maul: Apprentice!

Und hier ist der neue Song von Maul Cosplay: The Last Night - A Cosplayer's Tale - alternativ auf Facebook ansehen!

