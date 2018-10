Command & Conquer - PC-Remaster sollen keine Mikrotransaktionen haben

Electronic Arts denkt über Remaster-Spiele zu Command & Conquer nach. Potenziell könnten also alle Klassiker neu aufgelegt werden. Jüngst gab es von offizieller Seite die Bestätigung, dass keine Mikrotransaktionen enthalten sein sollen.

Wie wir erst kürzlich berichteten, spielt EA derzeit mit dem Gedanken, Command & Conquer wieder auf den PC zu bringen. Als Antwort auf die Community-Kritik zum angekündigten Mobile-Titel Command & Conquer: Rivals sprach sich EA-Produzent Jim Vessella umfangreich in einem Reddit-Thread aus.

Command & Conquer Kommt jetzt doch ein neues PC-Spiel?

Er beteuerte, dass er als jahrzehntelanger Fan ebenfalls einige Vorstellungen habe. Laut Vessella würden die Stimmen der Community also gehört und Pläne zum 25. Geburtstag von Command & Conquer bereits geschmiedet. Ob es nun ein ganz neues C&C geben wird, ist noch unklar. Allerdings ist nun die Rede von C&C-Spielen in Form von PC-Remaster. Ob sich das die Community gewünscht hat, sei nun erst einmal dahingestellt. Aber es gibt hierfür schon handfeste Informationen.

Keine Mikrotransaktionen

So sei sich Vessella schon sicher, dass sie in einem Remaster keine Miktrotransaktionen verbauen würden. Zudem denkt er scheinbar über ein Update am Benutzerinterface und ein verbessertes Balancing nach.

"Würdet ihr zum Beispiel klassische Auswahlfenster und den Stil aus Command & Conquer 3 in einem klassischen Spiel sehen wollen?"

Auch wenn der Geburtstag erst 2020 ist, dürfen wir schon jetzt spekulieren, wie die Arbeit am Ende aussehen mag. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass EA eines Tages einen vollwertigen Reboot-Titel á la DOOM oder God of War veröffentlicht.

DOOM Eternal Das sind alle Neuerungen im Sequel plus Gameplay!