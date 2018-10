Command & Conquer: Rivals - Kommt jetzt doch ein neues PC-Spiel?

Jim Vessella von EA deutet auf mögliche Neuauflagen zur Spielreihe von Command & Conquer. Das muss nicht bedeuten, dass nun ein ganz neues Spiel für den PC erscheint, allerdings könnten alte Teile zum Beispiel in verbesserter Form neu aufgelegt werden.

Welch Enttäuschung mussten die Fans des Command & Conquer-Franchises hinnehmen, als der neue Mobile-Titel Command & Conquer: Rivals während der E3 2018 angekündigt wurde. Im Vorfeld gab es einige Insider-Stimmen, die über eine große Neuankündigung zu CC sprachen. Nach der Ankündigung zu Age of Empires 4 war es auch klar, das potenziell wieder alles möglich wäre im RTS-Genre. Doch die Journalisten vor Ort und die gespannten Spieler vor den heimischen Bildschirmen wurden allesamt mit enttäuschten Gemütern zurückgelassen.

Schade. Und nun arbeiten die EA Redwood Studios an dem Free-2-Play-Mobile-Game, das eigentlich keiner haben möchte. Viel mehr wünschen sich die Fans ein klassisches Strategiespiel wie zu den besten CC-Tagen. Ein Command & Conquer mit einer vollwertigen Singleplayer-Kampagne, herrlich überzogenen Zwischensequenzen und Charakteren, die mehr Hyperbel nicht sein könnten. Doch ob es das geben wird, steht bis dato in den Sternen. Oder auch nicht?

Command & Conquer: Rivals Größter Fail der EA-PK, Mobile-Game enttäuscht die Fans

Remake zu Command & Conquer?

Nun, wenigstens schien jüngst ein minimaler Blitz durch die nahezu geschlossene Hoffnungstür. Einem neuen Reddit-Thread zufolge gibt es erste Hinweise darauf, dass EA doch über PC-Spiele nachdenkt. So gibt EA-Produzent Jim Vessella - seines Zeichens leitender Entwickler bei Kanes Rache - zu verstehen, dass sie die Fans "laut und klar gehört" hätten und ihnen klar sei, dass die Community Command & Conquer zurück auf den PC haben möchte.

"Als über zwanzigjähriger Fan der Serie könnte ich euch nicht mehr zustimmen! Wir haben spannende Ideen erkundet, die klassischen PC-Spiele neu aufzulegen und haben den Ball bereits ins Rollen gebracht, der mit den Feierlichkeiten des kommendem Jubiläums zum 25. Jahrestag einhergeht."

So soll der PC in puncto Command & Conquer wohl nicht außen vor bleiben. Sie möchten weiter das Feedback der Fans einholen und bitten hier auf Reddit nach entsprechender Rückmeldung. Das Feedback möchten sie in ihre Gedanken einfließen lassen. Wir sind gespannt, was uns am Ende erwartet. Ein Reboot wie es derzeit Franchises wie DOOM, God of War und ähnliche Reihen gemacht haben, wäre durchaus wünschenswert.