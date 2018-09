Colina: Legacy - Klassischer Survival-Horror á la Silent Hill jetzt auf Steam

Für alle Fans des klassischen Survival-Horror-Genres könnte es jetzt Nachschub auf Steam geben. Colina: Legacy besticht mit klassischen Elementen und ist zu einem günstigen Preis erhältlich.

Wer vermisst sie nicht, die guten alten Survival-Horror-Games á la Resident Evil 1 bis 3 oder gar die anfänglichen Silent Hill-Ableger? Auch wenn es in der Steam-Datenbank eine Menge Indie-Games gibt, die dem Genre Horror entspringen, stolpern wir nicht täglich über die klassische Horrorkunst. Das neue Horrorspiel Colina: Legacy möchte jedoch genau diesen Weg einschlagen und das erste Feedback ist durchweg positiv.

Klassischer Horror auf Steam

Wenn ihr also neue Horrorspiele sucht, dann bieten die Chance6 Studios ihr neues Spiel für gerade einmal 10 Euro auf Steam an. Das Indie-Studio setzt auf klassische Horrorelemente wie die Games, die noch zu den Anfangszeiten des Genres überzeugten. Ein paar knifflige Rätsel dürft ihr zusätzlich erwarten, die das Ganze Spielprinzip ein wenig abrunden. Ach, ja! Und neben der gruseligen Atmosphäre dürfen todbringende Monster selbstredend auch nicht fehlen.

Inhaltlich verschlägt es den Protagonisten Alex in das Familienanwesen seiner Großmutter. Wie es der Zufall so will, ist der Rest eurer Familie verschwunden. Und nun liegt es an euch, die mysteriösen Einzelheiten aufzudecken, bevor Alex den Verstand verliert.

Nachfolgend haben wir den offiziellen Teaser-Trailer für euch eingebunden. Dann könnt ihr euch ein kleines Bild vorab machen. Und falls euer Interesse geweckt wurde, binden wir euch den Link zum Produkteintrag auf Steam hier ein.