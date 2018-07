Code Vein - Release-Termin verschoben, erscheint erst 2019

Bandai Namco hat den Release des Action-Rollenspiels Code Vein auf das kommende Jahr verschoben. Die Entwickler möchten noch mehr Zeit in das Projekt investieren, um den eigenen sowie den Ansprüchen der Fans gerecht zu werden.

Ursprünglich sollte das Action-Rollenspiel Code Vein am 28. September 2018 für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung hat Bandai Namco nun allerdings bekannt gegeben, dass der Titel nicht in diesem Jahr erscheinen wird. Man habe sich dazu entschieden, noch weitere Zeit in die Entwicklung von Code Vein zu investieren, "damit das Endprodukt den hohen Ansprüchen von Fans und Medien entspricht".

Außerdem hat Bandai Namco Entertainment Europe mitgeteilt, dass Code Vein nicht länger auf der gamescom 2018 spielbar sein wird.