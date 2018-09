CCXP Cologne - Das Ende der Role Play Convention: 2019 startet in Köln die Comic Con Experience

Innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung hat die koelnmesse bekannt gegeben, dass im kommenden Jahr erstmals die Comic Con Experience auf dem Kölner Messegelände stattfinden wird. Die Role Play Convention soll in das Programm der CCXP Cologne integriert werden.

Die wohl bekannteste Messe für viele Gamer ist ohne Zweifel die gamescom, die jährlich in der Rheinmetropole Köln über mehrere Tage stattfindet und Menschen aus der ganzen Welt anlockt. Schließlich können im Rahmen der Veranstaltung zahlreiche Spiele noch vor dem offiziellen Release-Termin angezockt werden.

gamescom 2018 Die Messe im Überblick: Von Kotbeuteln, Shitstorms und Umzugsplänen

Auch in diesem Jahr öffnete die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele vom 21. bis zum 25. August 2018 ihre Pforten und zog insgesamt 370.000 Personen in die Hallen, 15.000 mehr als noch vor einem Jahr. Weniger bekannt, aber mindestens genauso bunt, ist die RPC (Role Play Convention), die 2007 das erste Mal in Münster stattfand und 12.000 Besucher zählte. Ein Jahr später waren es bereits 23.500 Menschen, wodurch die Messe zur größten ihrer Art in Europa wurde. Aufgrund des starken Zuspruchs wurde ab 2009 die koelnmesse als Veranstaltungsort gewählt.

In diesem Jahr fand die RPC am 12. sowie 13. Mai statt und versammelte Gleichgesinnte, die sich für Science-Fiction und Fantasy interessieren. Vor Ort konnten Besucher an Workshops teilnehmen, den Mittelaltermarkt besuchen, Aussteller und Cosplay-Contests bestaunen, Signierstunden beiwohnen und die ganz eigene Atmosphäre genießen.

2018 waren außerdem verschiedene Stargäste auf der Messe anwesend. Eugene Simon (Lancel Lannister), Ian McElhinney (Barristan Selmy) und Dominic Carter (Janos Slynt) dürftet ihr beispielshalber aus der Fantasy-Serie Game of Thrones kennen. Außerdem waren Admiral Ackbar mit dem allseits bekannten Zitat "It's a trap" aus Star Wars und der Schauspieler Tim Rose aus Episode VII und VIII auf der diesjährigen RPC.

Role Play Convention Alle Infos zur RPC 2018 - Takeshis Castle ist vor Ort!

Tschüss RPC, hallo CCXP Cologne!

Laut einer offiziellen Pressemitteilung der koelmesse wird die RPC im Jahr 2019 aber nicht mehr wie gewohnt stattfinden. Im kommenden Jahr wird mit der CCXP Cologne vom 27. Juni bis zum 30. Juni 2019 erstmals die Comic Con Experience auf dem Kölner Messegelände abgehalten. Die Role Play Convention soll in das Programm der CCXP Cologne integriert werden.

"Die CCXP Cologne wird ein neues Highlight für Köln. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der Omelete Group aus Brasilien, der bedeutendsten Mediengruppe Lateinamerikas im Bereich Pop-Kultur, Film, TV-Serien und Comics. Omelete&CO hat beste Kontakte zu den Headquartern der internationalen Film- und Medienindustrie und den internationalen Kino-, Fernseh- und Serienstars. Das wird auch Köln als führenden Film- und Medienstandort mit internationaler Strahlkraft bereichern", so koelnmesse-Chef Gerald Böse.

Pierre Mantovani, CEO Omelete Company: "Die ComicCon Experience in São Paulo haben wir mit 227.000 Besuchern zur größten Comic Con und weltweit zu einem starken Brand entwickelt. Jetzt werden wir diese erstmalig auch in Europa präsentieren. Ausschlaggebend für den erfolgreichen Abschluss waren die perfekten Voraussetzungen des Messestandorts Köln und die langjährige Erfahrung der koelnmesse im Bereich Digital Entertainment."

Details von der CCXP Cologne sollen am 7. November 2018 im Rahmen einer Veranstaltung von beiden Partnern vorgestellt werden.