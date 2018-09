Call of Duty: Black Ops 4 - Das ist die Spielerzahl für die Blackout-Beta

Die Verantwortlichen hinter Call of Duty: Black Ops 4 haben in einem aktuellen Interview verraten, wie viele Spieler gleichzeitig in einer Runde Blackout gegeneinander spielen werden. In Stein gemeißelt ist diese Anzahl bislang aber nicht.

Die Kollegen von GameInformer hatten vor kurzem die Möglichkeit das Entwicklerstudio Treyarch zu besuchen und erstmalig den neuen Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 namens Blackout auszuprobieren. In einem Gespräch erklärten die Entwickler zudem die wichtigsten Punkte des Modus. Unter anderem ging man dabei auf die Frage ein, wie viele Leute sich in einer Blackout-Runde gegeneinander bekriegen werden.

Blackout mit 80 Spielern

Laut Co-CEO Dan Bunting werden sich während der Beta 80 Leute in einem Match befinden. Allerdings könnte sich die Spielerzahl bis zum Release noch erhöhen. Intern habe Treyarch den Modus bereits mit 100 Spielern getestet.

"Was für mich wichtiger ist als eine Zahl, ist, dass das Spielerlebnis so raffiniert ist, wie es nur sein kann. [...] Wir fangen also mit 80 Spielern an, doch wir hatten bereits mehr als das. Wann immer wir ein Spiel als Beta oder was auch immer starten, stellt es den Startschuss dar. Wir werden aktiv an der Community teilnehmen und Feedback nutzen, Änderungen vornehmen und uns anpassen und das Spiel weiterentwickeln, sobald Feedback eintrifft. Es kann also eine Menge nach dem ersten Einschlag zum Release des Spiels passieren."

Erst gestern haben DICE und EA einen neuen Trailer zum kommenden Multiplayer-Shooter Battlefield 5 veröffentlicht und den neuen Battle-Royale-Modus namens Firestorm genauer vorgestellt. Hier kämpfen pro Match 64 Spieler auf der bisher größten Battlefield-Map gegeneinander. Dabei sollen auch Fahrzeuge zum Einsatz kommen.

Damit wird der Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 die Nase in Bezug auf die Spielerzahl leicht vorne haben. Entscheidend wird bei beiden Titeln aber nicht die Spielerzahl sein, sondern wie dynamisch und spannend sich die beiden Battle-Royale-Eigeninterpretationen letztendlich spielen werden.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC.