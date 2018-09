Call of Duty: Black Ops 4 - So groß ist die Battle-Royale-Karte!

Bis zu 80 Spieler werden in einer Runde des kommenden Battle-Royale-Modus Blackout gleichzeitig versammelt sein. Nun ist ein Screenshot der riesigen Karte veröffentlicht worden, auf der sich die Aktion abspielen wird.

Im Kontrast zu den meist sehr großen Battlefield-Karten, beschränken sich die Entwickler der Call of Duty-Ableger auf schnelle Multiplayer-Gefechte im Rahmen von deutlich kleineren Karten. Bei dem neuen Battle-Royale-Modus "Blackout" von Call of Duty: Black Ops 4 wird es sich allerdings ein wenig anders verhalten. Hier werden Spieler auf die bisher größte Map in der gesamten Call of Duty-Geschichte geschickt.

Neben Worten hat Publisher Activision nun aber auch Taten folgen lassen und kurz vor der Blackout-Beta die komplette Karte enthüllt. Co-CEO Dan Bunting von Treyarch hat außerdem innerhalb eines Interviews verraten, dass sich während der Beta 80 Leute in einem Match befinden werden. Allerdings könnte sich die Spielerzahl bis zum Release noch erhöhen. Intern habe das Studio den Modus schon mit 100 Spielern getestet.

Die Karte des Battle-Royale-Modus haben wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Die Blackout-Beta kommt!

Die Blackout-Beta läuft auf der PlayStation 4 vom 10. bis zum 17. September 2018. Auf der Xbox One geht es hingegen erst am 14. September los. Welche genauen Inhalte Vorbesteller des Spiels in der Closed Beta gezeigt bekommen, ist noch nicht bekannt.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC.

