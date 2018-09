Call of Duty: Black Ops 4 - Kostenlose Comicreihe veröffentlicht

Activision und Treyarch haben eine kostenlose Comicreihe zum Shooter Call of Duty: Black Ops 4 veröffentlicht. Darin beleuchten bekannte Künstler die Hintergrundgeschichte der Spezialisten aus dem Spiel. Die ersten drei Ausgaben stehen ab sofort zum Download bereit.

In zwei Wochen erscheint mit Call of Duty: Black Ops 4 einer der wichtigsten First-Person-Shooter des Jahres. Zum ersten Mal in der Reihe wird es keine Einzelspielerkampagne geben. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Action-Titel überhaupt keine Story beinhaltet. In einer kostenlosen Comicreihe beleuchten Activision und Treyarch die Hintergrundgeschichte der zehn Spezialisten aus dem Spiel.

Call of Duty: Black Ops 4 Blackout, der neue Stern am Battle-Royale-Himmel?

Call of Duty: Black Ops 4 in Comicform

Call of Duty: Black Ops 4 wartet zum Start mit zehn einzigartigen Spezialisten-Klassen auf, allesamt mit besonderen Fähigkeiten und Talenten. Doch da sich der Shooter in diesem Jahr ausschließlich auf seine Multiplayer-Komponenten stützt, tritt die Geschichte stark in den Hintergrund. Was allerdings nicht bedeutet, dass es überhaupt keine Story im Spiel geben wird.

So gibt es im Spiel besondere Spezialisten-Missionen, welche die Vorgeschichte der Spezialisten beleuchten. Noch tiefer ins Detail gehen allerdings die neuen Comics, die Activision und Treyarch auf der Homepage zum Spiel veröffentlicht haben.

Die ersten drei Ausgaben handeln von Ruin, Prophet und Crash und stehen ab sofort zum Download bereit. Sieben weitere Episoden werden nach und nach folgen. Verantwortlich für die ansehnlichen Werke sind bekannte Künstler wie Greg Rucka, Chris Roberson oder Jeremy Barlow.

Call of Duty: Black Ops 4 Diese Inhalte erwarten euch nach dem Release

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein neues Video zeigt die besten Aktionen aus der Blackout-Beta.