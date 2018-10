Call of Duty: Black Ops 4 - Inhalte und Preis zum Black Ops Pass enthüllt

Es gibt jetzt erste Infos zum Season Pass von Call of Duty: Black Ops 4. Allem voran dürfte der Preis für die potenziellen Käufer relevant sein. Wie immer gilt, dass alle Inhalte exklusiv für Season-Pass-Besitzer sein werden.

Diverse Händler listen neuerdings den Season Pass zu Call of Duty: Black Ops 4, den ihr zeitgleich zum Spiel erwerben könnt. Der sogenannte Black Ops Pass trägt den stolzen Preis von rund 49,99 US-Dollar - wird hierzulande dann wohl 49,99 Euro kosten - und enthält diverse Annehmlichkeiten.

Was ist im Season Pass enthalten?

Allem voran gibt es eine ''Classified''-Zombie-Map zum Release-Tag. Weiter werden vier weitere Zombie-Karten enthalten sein und insgesamt satte 12 Multiplayer-Maps. Ganz neu in Black Ops 4 sind die Charaktere, die allesamt mit einzigartigen Fähigkeiten daherkommen. Im Black Ops Pass wird es vier exklusive Blackout-Charaktere geben, die den Käufern des Season-Passes vorenthalten bleiben. Hier nochmal die Zusammenfassung:

Zombie-Experience ''Classified'' zum Launch

Vier exklusive Zombie-Erfahrungen

Zwölf exklusive Multiplayer-Karten

Vier exklusive Blackout-Charaktere

Season-Pass-Karten auch einzeln erhältlich?

Abermals heißt es, dass die Multiplayer-Karten und anderen Inhalte aus dem Season Pass nicht einzeln angeboten werden. Demnach müsst ihr alles kaufen oder könnt es eben sein lassen. Dies hat in der Vergangenheit schon häufiger für kontroverse Diskussionen gesorgt und auch in diesem Jahr könnten sich die Spieler daran stören.

Es werden jedoch abseits der DLC-Inhalte auch noch kostenlose Inhalte nach dem Release folgen, die im Gegenzug für alle frei zur Verfügung stehen. Außerdem sollen Ingame-Events und zusätzlicher Content folgen:

Übrigens wurden kürzlich alle Karten enthüllt, die Treyarch im Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 verbaut hat. Hier gibt es neben ein paar bekannten Ortschaften sogar zehn gänzlich neue Karten aufs Tablett serviert:

Call of Duty: Black Ops 4 wird am 12. Oktober 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.