Call of Duty: Black Ops 4 - Heute ist Release-Day, die Server sind live!

Heute feiert Call of Duty: Black Ops 4 seinen offiziellen Release auf der PS4, Xbox One und dem PC. Wir haben eine kleine Übersicht der wichtigsten Infos für euch zum Start!

Heute feiert Call of Duty: Black Ops 4 seinen Release. Die wartende CoD-Communtiy hat diesem Tag schon lange entgegengefiebert und nun ist es endlich so weit! Das Spiel erscheint heute am 12. Oktober 2018 für die PS4, Xbox One und den PC.

Call of Duty: Black Ops 4 Blackout, der neue Stern am Battle-Royale-Himmel?

Black Ops 4 ist da!

Falls ihr euch das Spiel in digitaler Form kauft, hat Activision nun bestätigt, dass die digitale Version rund 55 Gigabyte groß sein soll. Hierbei scheint es sich jedoch wohl nur um einen Durchschnitt aller Plattformen zu halten. Viel mehr ist die PC-Version nach der Installation 63 Gigabyte groß. Wenn ihr eine physische Kopie erwerbt, müsst ihr zusätzlich zur Disk einen Day-One-Patch laden, der rund 50 Gigabyte groß ist. Und wenn ihr den vollständigen Download nicht abwarten möchtet, könnt ihr Blackout auch schon ab 30 Prozent starten.

Die Server stehen nunmehr seit heute Morgen um 6 Uhr deutscher Zeit für alle Spieler offen. Ihr könnt also direkt losstarten!

Call of Duty: Black Ops 4 wird von Treyarch entwickelt und Activision veröffentlicht. Das Spiel beinhaltet keine konventionelle Singleplayer-Kampagne mehr, doch dafür gibt es spezielle Einsätze, die ihr über das Spezialisten-Hauptquartier erreicht. Zudem wird die Reihe erstmals mit einem Battle-Royale-Modus ausgeliefert, der sich Blackout nennt. Neben einem regulären Multiplayer-Modus wird es zudem einen Zombie-Modus geben, der mit unterschiedlichen Szenarios ausgestattet wird. Hier könnt ihr im Koop auf drei Karten gegen Zombies kämpfen, während eine weitere Karte bereits für Season-Pass-Besitzer bestätigt wurde.

Mehr Infos zum Black Out Pass und den Systemanforderungen:

