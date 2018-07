Call of Duty: Black Ops 4 - Erstes Gameplay-Video zu Blackout bestätigt Helikopter

Jüngst ist erstes Gameplay-Material zum Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 aufgetaucht. Wir erleben erstmals Hubschrauber und Fahrzeuge in Aktion, wenn auch nur kurz.

Activision hat kürzlich einen Teaser-Trailer zur kommenden Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 4 veröffentlicht. Neben den regulären Spielmodi sehen wir hier ganz am Schluss einen ersten Ausschnitt aus dem Battle-Royale-Modus namens Blackout.

Es ist immer noch nicht allzu viel über Blackout bekannt. Beispielsweise steht die Anzahl der Spieler pro Runde immer noch nicht fest. Ein Screenshot könnte die Spielerzahl von 60 pro Runde bereits verraten haben. Doch die Entwickler hüllen sich in Schweigen. Und wir wissen auch nicht, wie der Modus im Vergleich zu regulären Multiplayer-Modi funktioniert respektive in Call of Duty passt.

Aber auf eine Antwort lässt der untenstehende Trailer zumindest schließen. Wir werden im Battle-Royale-Modus zum Beispiel mit Helikoptern fliegen und mit Landfahrzeugen unterwegs sein können.

Falls ihr an der Multiplayer-Beta teilnehmen möchtet, dann könnt ihr den Titel schon jetzt vorbestellen. Der Early Access bezieht sich auf den 10. August und vom 11. bis zum 13. August ist die Beta offen für alle. Die Termine findet ihr hier!

Wichtig: Blackout ist hier nicht enthalten. Für den Battle-Royale-Modus soll ein weiterer Testlauf im September folgen!

