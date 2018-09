Call of Duty: Black Ops 4 - Diese Inhalte erwarten euch nach dem Release

Treyarch hat erste Details zu den kostenlosen Erweiterungen von Call of Duty: Black Ops 4 veröffentlicht. Nach dem Release des Spiels wird es zahlreiche kostenlose DLCs geben, die den Shooter um neue Inhalte erweitern. Auf der PlayStation 4 erscheinen die neue Karten oder Events sogar eine Woche vor allen anderen Plattformen.

Am 12. Oktober erscheint mit Call of Duty: Black Ops 4 endlich der neueste Ableger der beliebten Shooter-Reihe. Entwickler Treyarch konzentriert sich diesmal ganz alleine auf den Multiplayer-Modus und wird keine Einzelspieler-Kampagne anbieten. Dabei verteidigen die Entwickler den Verzicht auf einen Solo-Modus damit, dass sich die Reihe weiterentwickeln müsse - Eine Kampagne passt da scheinbar nicht mehr hinein.



Nun haben die Macher des Spiels erste Details zu den kostenlosen Download-Inhalten veröffentlicht, die euch nach dem Release erwarten werden. Black Ops 4 soll ein ganz neues Level der Community-Unterstützung und eine Vielzahl von Beschäftigungen für Spieler bieten.

Treyarch verspricht den vollsten Kalender an Ingame-Events, den das Team jemals auf die Beine gestellt hat, sowie zahlreiche kostenlose Erweiterungen für den klassischen Multiplayer-Part, den Zombie-Modus und den brandneuen Battle-Royale-Modus Blackout.

Call of Duty: Black Ops 4 Blackout, der neue Stern am Battle-Royale-Himmel?

Diese kostenlosen Erweiterungen erwarten euch

Die Entwickler planen, Call of Duty: Black Ops 4 langfristig mit neuen Downloadinhalten zu erweitern. Dazu gehören unter anderem die folgenden kostenlosen Erweiterungen:

Nuketown: Eine der beliebtesten Multiplayer-Karten der Reihe wird im November in überarbeiteter Form zurückkehren.

Eine der beliebtesten Multiplayer-Karten der Reihe wird im November in überarbeiteter Form zurückkehren. Spezialisten: Bereits im Dezember wird das Lineup an Spezialisten-Klassen um einen neuen Charakter erweitert.

Bereits im Dezember wird das Lineup an Spezialisten-Klassen um einen neuen Charakter erweitert. Blackout: Die Karte des Blackout-Modus soll regelmäßig überarbeitet werden, außerdem soll es neue Erweiterungen und Spielmodi geben.

Die Karte des Blackout-Modus soll regelmäßig überarbeitet werden, außerdem soll es neue Erweiterungen und Spielmodi geben. Events: Saisonale und zeitlich begrenzte Ingame-Events liefern neue Spielmodi und Inhalte.

Neben diesen kostenlosen Inhalten werden im Laufe der Zeit zudem regelmäßig neue Multiplayer-Karten und Inhalte erscheinen, welche allerdings an den Black Ops Pass gebunden sind. Bereits im Juni sorgte diese Entscheidung für einen gewaltigen Shitstorm, da ihr für diese umfangreichen Erweiterungen zur Kasse gebeten werdet.

Alle Inhalte eine Woche früher auf der PlayStation 4

Wie schon in der Vergangenheit, werden alle DLCs und Updates zeitexklusiv auf der PlayStation 4 erscheinen. Besitzer der aktuellen Sony-Konsole kommen sieben Tage vor allen anderen Spieler in den Genuss der neuen Inhalte. Erst danach stehen Spezialisten, Events oder Karten auch auf PC und Xbox One zur Verfügung.

Call of Duty: Black Ops 4 DLC-Maps nur im Season-Pass, Spieler sind verärgert

Zusätzlich kündigten die Entwickler ein brandneues Konsolen-Bundle an, welches zeitgleich mit Call of Duty: Black Ops 4 am 12. Oktober erscheinen wird und in Kürze bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden kann. Dieses umfasst die PlayStation 4 Slim mit einer 1TB großen Festplatte, zwei Controller und das Spiel auf Blu-ray Disc.