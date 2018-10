Call of Duty: Black Ops 4 - In Blackout Helikopter finden: Karte mit allen Spawns

Im Blackout-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 könnt ihr auf der gesamten Karte Helikopter finden, um mit ihnen in die Lüfte zu steuern. Wir verraten euch, wo genau ihr die Helis findet und was ihr beachten müsst.

Zu Fuß ist es geläufig, in der Luft allerdings bequem: Wer extravagant über die Karte von Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout reisen möchte, der wählt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Helikopter. Doch wo findet ihr die Little Bird Helicopter genannten Gefährten eigentlich?

Auf der gesamten Blackout-Map sind Helis verteilt, die sich an einer festen Position befinden. Diese müsst ihr allerdings erst einmal finden, denn auf der Minimap werden sie selbstverständlich nicht angezeigt.

Blackout Karte: Heli Fundort

Die unten eingebundene Karte zeigt euch die nützlichen Flugobjekte. Darin können sich maximal fünf Personen aufhalten, von denen eine als Pilot agiert.

Ihr könnt mit dem Helikopter durchaus schießen, allerdings hält er nicht allzu viele Treffer aus und kann somit schnell eine Bruchlandung eingehen. Da ihr in den Helis alles andere als getarnt seid, handelt es sich um eine Option mit hohem Risiko.

