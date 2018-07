Call of Duty: Black Ops 4 - Beta-Termin angekündigt: Multiplayer und Blackout auf PS4, Xbox One und PC

Activision hat die Beta zu Call of Duty: Black Ops 4 offiziell angekündigt. Dabei wurde der Termin für PS4, Xbox One und PC enthüllt. Die Beta findet sowohl im regulären Multiplayer- als auch Blackout-Modus statt.

Im August und September wird Activision mehrere Beta-Phasen zu Call of Duty: Black Ops 4 abhalten. Interessierte Spieler müssen aber offenbar zunächst eine Vorbestellung aufgeben.

Die auf den regulären Multiplayer-Modus beschränkte Beta wird zunächst auf der PlayStation 4 stattfinden, eine Woche später findet sie auf Xbox One und PC statt.

Das gibt es in der Black-Ops-Beta

In der Multiplayer-Beta sind die Modi Team Deathmatch, Herrschaft, Stellung, Suchen & Zerstören sowie Control spielbar. Diese werden auf den Karten Frequency, Contraband, Seaside, Payload, Hacienda und Gridlock stattfinden.

Mit dabei sind die Spezialisten Ajax, Battery, Crash, Firebreak, Recon, Ruin, Seraph, Torque, Nomad und Prophet.

Call of Duty Black Ops 4: Multiplayer-Termine

Hier sind die Termine:

PlayStation 4 (nur für Vorbesteller): 03. August ab 19 Uhr bis 06. August um 19 Uhr

03. August ab 19 Uhr bis 06. August um 19 Uhr PlayStation 4 und Xbox One (nur für Vorbesteller): 10. August ab 19 Uhr bis 13. August um 19 Uhr

10. August ab 19 Uhr bis 13. August um 19 Uhr PC (private Beta): 10. August ab 19 Uhr bis 11. August um 19 Uhr

10. August ab 19 Uhr bis 11. August um 19 Uhr PC (Open Beta): 11. August ab 19 Uhr bis 13. August um 19 Uhr

So nehmt ihr an der Beta teil

Um auf PS4 und Xbox One an der Beta teilzunehmen, müsst ihr Call of Duty. Black Ops 4 vorbestellen. Das geht hier:

Im September dürfte die deutlich interessantere Beta folgen: Dann wird der neue Battle-Royale-Modus Blackout getestet. Diese findet erneut zuerst auf PlayStation 4 statt.

